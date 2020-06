Rapaz escondeu droga na boca e disse que comprou de adolescente

Os policiais militares Amauri e Thomaz durante patrulhamento pelo Jardim Dolores, no dia 4, avistaram um homem e um adolescente já conhecidos nos meios policiais.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe viu quando o rapaz pegou algo da mão do adolescente e em seguida colocou na boca. Ao serem abordados pela equipe, o homem retirou de sua boca duas porções de crack.

Eles foram levados à delegacia, onde o rapaz disse que é usuário de drogas e que foi abordado por policiais militares, sendo surpreendido com duas porções de crack. Ele informou que comprou de um adolescente em uma bicicleta vermelha e não do adolescente que estava com ele, pagando pela droga R$ 20,00. Diante dos Fatos, a droga foi aprendida e o rapaz foi liberado após registro do T.C.O.

O adolescente afirmou que não estava vendendo drogas e que o dinheiro encontrado com ele é seu, fruto de seu trabalho, no entanto os policiais militares reafirmaram o exato momento em que ele entregou as drogas para o outro rapaz. Com isso, foi registrado o boletim de ocorrência.