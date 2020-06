Vendia drogas na lanchonete e foi preso

A Polícia Militar prendeu um homem que vendia drogas em sua lanchonete, no Jardim Dolores, no sábado, dia 6. A equipe que realizou a operação, composta pelo cabo Thomaz e soldado Amauri, recebeu o apoio da equipe do cabo Querino e soldado César, e da equipe dos cabos Ricardo e Leite.

Os PMs receberam denúncias anônimas de que o rapaz estaria vendendo drogas em sua lanchonete. Assim, foram ao local dos fatos, onde viram o suspeito dentro do estabelecimento. Ao ver os policiais, segundo o Boletim de Ocorrência, ele demonstrou um certo nervosismo e jogou algo dentro do lixo.

A equipe entrou na lanchonete e realizou a abordagem policial. Durante a busca pessoal, no bolso dele foram localizados quatro tubetes contendo cocaína. Na lixeira, foram localizados mais 14 tubetes, totalizando 18 pinos de cocaína, todos idênticos e prontos para a venda.

Em uma caixa, separado do caixa da lanchonete, foram localizados R$ 450,00. Durante a entrevista policial, ele confessou que a droga era sua e seria para a venda, e que o dinheiro na caixa separada do caixa da lanchonete era produto da venda da cocaína.

Ele informou ainda que em sua casa, sobre o armário da cozinha, havia um caderno de contabilidade do tráfico e mais pinos vazios, que seriam reutilizados para embalar mais cocaína para a venda.

Diante das informações, as equipes foram até a casa dele, no Jardim São José, onde foi feito contato com sua esposa, que autorizou a entrada na residência e acompanhou a busca. Foi localizado sobre o armário da cozinha mais 60 tubetes vazios com resquícios de cocaína e um caderno contendo anotações do tráfico.

O rapaz foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil no plantão de São João da Boa Vista, foi determinada a sua prisão em flagrante.