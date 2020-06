37 pessoas já contraíram Covid-19 em Vargem; número de recuperados chega a 31

O número de casos confirmados de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, em Vargem Grande do Sul continua a aumentar. Desde o início da pandemia até esta segunda-feira, dia 15, 37pessoas já contraíram a doença. Desse total, 31 já se recuperaram. Oito pessoas ainda aguardam o resultado de exames colhidos e 28 seguem sendo monitoradas pelas equipes de Saúde do município em suas casas.

O primeiro caso de Covid-19 em Vargem Grande do Sul foi registrado no dia 7 de maio. De lá para cá, a média de diagnóstico de casos novos tem sido um por dia. Como a subnotificação das pessoas infectadas ainda é grande em todo país, uma vez que a média de testes realizados no Brasil ainda é muito baixa, a probabilidade de mais pessoas terem adquirido o vírus no município é considerável.

De acordo com o relatado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), duas pessoas diagnosticadas com Covid-19 estão internadas em enfermaria e outras cinco pessoas internadas com suspeita da doença aguardam o resultado dos exames.

“40 mil brasileiros já perderam a vida até o momento por causa do coronavírus. Nos próximos dois a três dias, o número de mortos, pela Covid-19, superará o número de habitantes do nosso município. Infelizmente, a situação demonstra que esse número de vidas perdidas vai subir muito mais, precisamos ter consciência dos riscos e desenvolver ações preventivas. Fique salvo em casa, precisando sair, mantenha o distanciamento de dois metros e use máscara”, pediu o prefeito Amarildo.

Reabertura

Apesar do número crescente de casos, Vargem Grande do Sul se encontra na fase 2 da reabertura da quarentena imposta em todo estado de São Paulo. Nesse estágio, a cidade já pode reabrir comércio e escritórios, por exemplo, seguindo uma série de medidas de prevenção ao vírus, como limitação do acesso aos estabelecimentos, redução do número máximo de clientes dentro do mesmo local, além de desinfecção constante, distanciamento mínimo entre os clientes e uso de máscaras.

Na última sexta-feira, dia 5, foi publicado o Decreto nº 5.060 que estabelece diretrizes para flexibilização da quarentena, considerando que o município está inserido na fase 2- Laranja do Plano São Paulo, instituído pelo Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, e, o Decreto nº 5.063 que dispõe sobre o funcionamento de igrejas e templos religiosos.

Pelos documentos assinados pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) fica autorizada a retomada gradual do atendimento presencial ao público de alguns serviços e atividades não essenciais, e funcionamento de igrejas e templos religiosos. Segundo ressaltou a prefeitura, a flexibilização depende da colaboração de todos os vargengrandenses, pois poderão ser revogadas a qualquer tempo, diante do crescimento da taxa de transmissibilidade com impacto na rede de atenção à saúde.

Condições

Como condição para reiniciarem suas atividades os estabelecimentos e igrejas deverão seguir algumas diretrizes como adoção de medidas rígidas de limpeza do ambiente e higienização frequente das superfícies; distanciamento social no mínimo de 2 metros; controle de acesso aos locais; orientações visíveis; distribuição de senhas; uso obrigatório de máscara; não permanência dos grupos de risco; disponibilização de álcool gel 70%, fixar cartazes informativos e educativos sobre a prevenção do Covid-19; diferenciar local de entrada e saída entre outras medidas de prevenção estabelecidas pelos decretos.