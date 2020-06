70 Anos de História da Escola Alexandre Fleming

A Escola Alexandre Fleming Ensino Integral completa 70 anos de história, excelência na educação, sendo em valores, preceitos éticos, na formação de verdadeiros cidadãos, pelo ensino de qualidade e pela formação de seus alunos, pois acreditamos que a educação muda as pessoas.

E a comemoração dos 70 anos de história é de suma importância para todos, nos traz momentos de reflexão, pois podemos avaliar o que fomos há 70 anos e o que conseguimos até hoje.

As 7 décadas do Fleming em virtude da pandemia de Covid-19 está sendo comemorada virtualmente através das redes sociais, e também um canal no Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCGvQ7NucJ8rSWP97933uIiQ/featured ).

Em cima do passado, pode-se planejar o futuro. Hoje encontramos profissionais de todas as formações, que concluíram seus estudos nesta escola.

Nossa gratidão aos pioneiros e a todos os professores, equipe gestora, funcionários e alunos, que até hoje continuam elevando o nome desse patrimônio de valor imensurável para nossa sociedade.

Veja mais no Canal da Escola no Youtube e Facebook Alexandre Fleming – Ensino Integral.

Diretoria Escola Alexandre Fleming