Banco de Sangue de São João está precisando de doações

O estoque de sangue do Banco de Sangue de São João da Boa Vista está precisando da doação de todos os tipos de sangue. Poucas coletas estão sendo feitas devido a quarentena em prevenção ao novo coronavírus (Covid-19).

Uma das responsáveis pela captação de sangue do Banco, Márcia Regina Matielo, explicou que o Banco de Sangue atende vários pacientes de Vargem, que fazem tratamento na cidade, e que as transfusões são feitas por eles. Márcia contou que atualmente eles estão com estoques baixos de todos os tipos sanguíneos, o que faz com que precisem de doações.

Durante a quarentena, para manter o estoque, ela disse que o Banco de Sangue está entrando em contato com os doadores frequentes através do WhatsApp e ligações, além de entrar em contato com familiares para pedir ajuda a todos.

Segundo Márcia, o atendimento sofreu várias mudanças devido a pandemia. “Estamos trabalhando com agendamento para segurança dos nossos doadores. O agendamento é feito pelo telefone, e no atendimento o uso de máscara é obrigatório para os doadores e para os funcionários, além da distribuição de álcool em gel em todos os setores”, comentou.

Os interessados em ajudar a manter o estoque do Banco de Sangue, podem entrar em contato pelos telefones (19) 99911-6888 e (19) 3633-7036. O horário de atendimento do local é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h, e de sábado, das 7h às 11h30.