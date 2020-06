Falecimentos

Faleceu Acácio Carlos dos Santos, no dia 08 de junho, aos 78 anos de idade. Deixa a esposa Antônia; os filhos Rodrigo, Romualdo, Ronaldo, Roberto e Paulo; as noras Silvana, Bernadete, Isabela e Deise; netos e bisnetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 08, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio de Paula, conhecido como Nico Parada, no dia 07 de junho, aos 91 anos de idade. Deixa a esposa Benedita e as filhas Izabel e Maria Aparecida; os genros José Luís e Alexandre; os netos Mariana, Veridiana, Fabiana, Juliano e Felipe e os bisnetos Bruno, Lucas, Heitor, Laura, Maria Elisa e Luís Augusto. Seu sepultamento aconteceu no dia 08, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu o torneiro mecânico Nélson Cardoso da Silva Júnior, no dia 05 de junho, aos 54 anos de idade. Deixa os irmãos Rosana e Marcelo. Deixa também a esposa Madalena, os filhos Giovani e Letícia; o genro Henrique; a nora Gislaine e o neto Vinícius. Seu sepultamento aconteceu no dia 06, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Nilza Azevedo Cardoso, no dia 11 de junho, aos 76 anos de idade, seis dias após o falecimento de seu filho Nélson Cardoso da Silva Júnior. Viúva do sr. Nélson Cardoso da Silva, o conhecido Nélson Barbeiro, deixa os filhos Marcelo e Rosana; as noras Madalena e Cecília; o genro José Miranda; os netos Marcelo, José Henrique, Juliano, João Lucas, Mariana, Letícia, Giovani e o bisneto Vinícius. Seu sepultamento aconteceu no dia 11, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Isaura da Silva, no dia 08 de junho, aos 81 anos de idade. Seu sepultamento aconteceu no dia 08, no Cemitério Parque das Acácias.