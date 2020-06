Governo do Estado enviou 2 respiradores para Vargem

O Governo de São Paulo enviou, nesta segunda-feira, dia 15, mais 140 respiradores para hospitais em diversas regiões do estado. Os novos equipamentos permitem a ampliação de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para garantir atendimento a pacientes contaminados pelo coronavírus que estão em estado grave. Vargem Grande do Sul foi contemplada com dois equipamentos, recebidos no Hospital de Caridade.

De acordo com o governo do Estado, a região do Departamento Regional de Saúde 14, de São João da Boa Vista, da qual Vargem faz parte, recebeu 27 respiradores. Ao todo, 5 para a Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros, os 2 para a Prefeitura de Vargem Grande do Sul, 10 para o Hospital São Vicente e 10 para a Santa Casa de Mococa.

O Governador João Doria anunciou, nesta segunda-feira, que o Governo de São Paulo já recebeu, desde o início da pandemia do coronavírus, um total de 2.360 respiradores para ampliar o atendimento às pessoas contaminadas. “Tínhamos, antes da pandemia, 3.500 e agora temos 7.610 leitos de UTI. É um número recorde de unidades de terapia intensiva. Isso faz muita diferença no sistema de proteção preventiva e tratamento para a saúde dos brasileiros de São Paulo”, destacou Doria.

Em Vargem

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) destacou a chegada dos equipamentos em sua página no Facebook. “Atendendo nossa solicitação a Secretaria de Saúde do Estado entregou hoje no Hospital de Caridade dois respiradores novos. O caminhão de entrega de respiradores, por questão de segurança foi escoltado por viatura da Polícia Militar”, disse.

Vargem Grande do Sul somou nesta segunda-feira, dia 15, 37 pessoas que já contraíram a Covid-19. Amarildo informou ainda que deu negativo o resultado do teste realizado em uma mulher que acabou morrendo no último sábado, dia 12.