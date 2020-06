Segunda live da Festa das Nações será no dia 20

A segunda live em celebração aos 20 anos da Festa das Nações de Vargem Grande do Sul acontece no próximo sábado, dia 20, às 19h, pelo Departamento de Cultura e Turismo, em parceria com o Departamento de Educação e prefeitura.

A primeira live aconteceu no dia 23 de maio e foi prestigiada por um bom público. A parte dois da celebração novamente será transmitida da Casa da Cultura por Lucas Buzato, assessor da Cultura, e Valdéris Aparecida da Silva Martins, do Departamento de Educação, com participação da diretora de Cultura, Márcia Iared, em sua casa. Diferente da primeira, que contou apenas com os números de dança e música do Grupo da Cultura, a segunda live irá exibir as apresentações de escolas e grupos de academias.

Conforme o explicado pela Cultura e Educação, a seleção do material foi feita com sugestões das escolas e dos grupos particulares e academias, e também analisados junto a uma Comissão. Essa comissão é composta por um grupo de pessoas da sociedade civil e dos departamentos da prefeitura para analisar o que é coerente para ser apresentado.

Lucas explicou que há uma lógica tanto de qualidade de filmagens, do contexto cultural, como variações países, e também pelo contexto afetivo, por exemplo, algumas escolas particulares e grupos particulares escolheram algum número porque foi desafiador ou porque teve uma aproximação dos estudantes com a escola.

Segundo o assessor, há ainda números incríveis e maravilhosos que não vão poder ser transmitidos na live. “Isso a população tem que ter um pouquinho de compreensão porque nossa vontade é passar todos de todos os anos, mas é impossível. No entanto, estarão bem representados os anos que serão transmitidos”, disse Lucas.

De acordo com a Cultura e Educação, as imagens dos primeiros anos não poderão ser transmitidas por não apresentarem boa qualidade de gravação, então a live terá apresentações a partir de 2005.

Segundo o informado, a live também contará com sorteios, mas ao invés de camisetas serem sorteadas como na primeira live, quatro kits serão sorteados para o pessoal que assistir.

Lucas pontuou que essa live deve durar um pouco mais que a outra. “Então pedimos para o pessoal se programar, porque ela começa um pouco mais cedo, às 19h, e deve durar um período maior, porque são mais grupos e mais escolas. Pedimos para que o pessoal assista e prestigie, porque está sendo feito com muito carinho”, disse.

Desde a primeira live, em maio, os membros abraçaram a questão das escolas e grupos, e trabalharam incansavelmente, se reunindo sempre, para que o melhor seja apresentado.

“A Cultura, em apoio a Prefeitura, junto a Educação e a todos os grupos parceiros estão tentando fazer um momento especial com momentos inesquecíveis, que não são os melhores momentos, mas são grandes momentos, porque todas as apresentações da festa foram sempre lindas. Isso está sendo feito para que a população tenha um momento de lazer e descontração, para reverem filhos, vizinhos, parentes e amigos que já se apresentaram na festa”, comentou.