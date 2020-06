Banda Alice Não Mora Mais Aqui realiza live; público poderá fazer doações a entidade

Curtir o melhor do pop rock e ainda ajudar uma entidade assistencial. Quem acompanhar a live que a banda Alice Não Mora Mias Aqui irá realizar no próximo sábado, dia 20, além de apreciar música boa, também poderá colaborar com o Grupo Mão Amiga.

A banda de pop rock foi fundada em 2012 e é composta por Danila Moreno (Poços de Caldas), James Fiorini e Germano Fonseca (ambos de Vargem Grande do Sul), Magrão Mello (São João da Boa Vista) e Fábio Laguna (Mococa).

Danila é cantora e faz apresentações no Brasil e no exterior, levando sua arte aos quatros cantos do mundo. James já tocou com Rogério Flausino do Jota Quest e Wilson Sideral nas décadas de 1980 e 90. Germano Fonseca é o baterista da banda. Magrão Mello toca na Orquestra Sinfônica de São João da Boa Vista e é professor de guitarra conceituado em todo Estado. Fábio Laguna já tocou nas bandas Angra e Angar, sendo um tecladista respeitado em todo mundo.

A live acontecerá no sábado, dia 20 de junho, às 17h. Quem quiser colaborar, durante a transmissão online serão disponibilizados os dados da conta bancária do Grupo Mão Amiga para as doações de qualquer valor. Também será divulgado o endereço da entidade para quem desejar fazer a doação de outros itens.

A realização da Live será devido a parceria e patrocínio com a empresa Saúde Link e a apresentação será transmitida pelo canal da banda no Youtube: <www.youtube.com/alicenaomoramaisaquioficial e Facebook /alicenaomoramaisaqui>.