Momento Pet

Na casa da veterinária Isabela Canal, o que não falta são bichinhos de estimação. Ao todo, seis gatos e quatro cachorros convivem em plena harmonia junto da família.

Mas uma gatinha em especial chama atenção. Com 16 anos, Melodi é o bichinho mais idoso da casa, com 16 anos. Ela chegou à família de Isabela em 2004, abandonada em frente à sua casa, em uma caixa com mais 4 gatinhos. Eles foram todos doados, mas Melodi ficou para fazer companhia a Isabela.

Mesmo com 16 anos, a gatinha é super saudável e enche a casa de alegria.