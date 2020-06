Rotary Club de Vargem doa roupas de bebês

A tradicional Feijoada Beneficente do Rotary Club de Vargem Grande do Sul foi realizada no último sábado, com a venda de dezenas de porções do saboroso prato.Como medida de prevenção à pandemia de Covid-19, as porções foram entregues no estilo drive thru no Salão de Festas do Centro Pastoral São Benedito.

De acordo com o informado pelos representantes do Rotary, parte da renda do evento foi revertida na compra de 500 peças de roupas para recém nascidos e crianças até 2 anos. Todas as peças foram doadas à prefeitura, que as empregará nas ações sociais desenvolvidas na cidade.