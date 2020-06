Suspeito de estupro de vulnerável, PM de Vargem está preso em São Paulo

A Gazeta de Vargem Grande noticiou na manhã desta terça-feira, dia 16, a prisão de um homem suspeito de ter cometido estupro de vulnerável contra sua enteada de 11 anos. O suspeito se trata de um subtenente da Polícia Militar, que foi preso pela Polícia Civil e levado ao Presídio Romão Gomes, na capital.

O caso teria ocorrido há alguns dias. Muito abalada, a vítima relatou o ocorrido à sua mãe, que procurou a Delegacia da Polícia Civil. Segundo o apurado pela Gazeta de Vargem Grande, o padrasto foi ao quarto da menina enquanto a mãe dormia. Ele mostrou vídeos para ela e tocado partes de seu corpo de maneira indevida.

A mãe procurou a Polícia Civil, que com base no relatado ingressou na Justiça com pedido de prisão temporária, que foi cumprido na noite da segunda-feira. O policial teve aparelhos eletrônicos, como celular e notebook apreendidos.

De acordo com a Polícia Civil, foi pedida a prisão temporária do suspeito por estupro de vulnerável e também por fazer filmagens de nudez e seminudez de criança/adolescente. Inicialmente, o suspeito negou as acusações e o caso segue em investigação pela Polícia Civil. Ele ainda será ouvido oficialmente.