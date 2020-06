39 pessoas já foram diagnosticadas com Covid-19 em Vargem; 36 já estão recuperadas. No boletim dos casos de Covid-19 divulgado na tarde desta segunda-feira, dia 22, a prefeitura informa que Vargem Grande do Sul já teve 39 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. A boa notícia é que desse total, 36 já se encontram recuperados. Atualmente, 11 pessoas aguardam o resultado do teste feito para a detecção da doença e 31 moradores são monitorados em suas casas. Dois pacientes que tiveram o exame confirmado estão hospitalizados. Há ainda duas pessoas internadas que aguardam o resultado do teste.