Campanha de vacinação contra a gripe segue até dia 30

A campanha de vacinação contra gripe continua até o dia 30 em Vargem Grande do Sul. De acordo com o Departamento de Saúde, até a quarta-feira, dia 18, somente 34,5 % dos adultos entre 55 a 59 anos de idade foram imunizados, seguidos de 69,15 % das gestantes e 78,79% das puérperas. Foram imunizadas 69,62% das crianças entre seis meses a 5 anos.

Além dos grupos citados também podem se vacinar idosos acima de 60 anos, profissionais da saúde, portadores de doenças crônicas, profissionais de segurança e salvamento, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo, profissionais de pedágio, agentes funerários, coveiro e professores.

Segundo a Saúde, as pessoas que fazem parte desses grupos devem procurar as salas de vacina do Centro de Saúde “Dr. Gabriel Mesquita” e do Posto de Saúde “Dr. Edward Gabrioli”, na Vila Polar, das 8h às 15h.

A prefeitura solicita aos pais ou responsáveis que levem seus filhos de seis meses a 5 anos de idade para vacinarem.

“A vacinação é de grande importância para todos e também para as crianças, embora ela não tenha eficácia contra o coronavírus, neste momento ela irá auxiliar os profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para a Covid-19, já que os sintomas são parecidos”, disse.

Para vacinar, basta levar o cartão do Sistema Único de Saúde e a carteira de vacinação.

A prefeitura pede que a população evite aglomerações, mantenha a distância de dois metros e utilize máscara.