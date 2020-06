Gazeta chega à edição 2000

Fundada em 25 de setembro de 1981, quando circulou pela primeira vez, o jornal Gazeta de Vargem Grande comemora nesta edição do dia 20 de junho de 2020, a edição de número 2.000. Circulando todos estes anos sem interrupção, o jornal atualmente é o único veículo impresso da cidade.

Embora tenha deixado a direção do jornal por alguns períodos, seu fundador Tadeu Fernando Ligabue atualmente está na direção do semanário juntamente com sua esposa Fátima Eunice de Paiva Ligabue, na área comercial, tendo as filhas Lígia de Paiva Ligabue, jornalista, como editora e Sara de Paiva Ligabue como responsável pelas mídias sociais do jornal. Ainda prestam serviços à editora Gazeta VGS Ltda, na parte de reportagem a estudante de jornalismo Fernanda Gonçalves, na publicidade Fernando Franco, na diagramação Samira Ferreira e na parte de administração Juliana Rodrigues. Conta também com diversos colaboradores que estão sempre enriquecendo as edições semanais.

O jornal durante muitos anos teve gráfica própria, onde era impresso e atualmente sua impressão ocorre na Gráfica Vale do Flamboyant em Ribeirão Preto, seguindo tendência da maioria dos jornais da região.

Prestes a completar 40 anos, no dia 25 de setembro de 2021, a Gazeta de Vargem Grande embora como todos os meios de comunicação impresso no mundo contemporâneo tenha diminuído sua tiragem, goza do prestígios de milhares de vargengrandenses entre assinantes e também leitores que adquirem seus exemplares nos diversos pontos de vendas na cidade, além de assinantes fora do município.

Importante formador de opinião, nestes anos todos os leitores do jornal puderam acompanhar pela edição de seus 2.000 exemplares os principais acontecimentos da cidade, se informando, tirando suas conclusões e podendo atuar com mais conhecimentos nos destinos do município.

Com edições especiais envolvendo os grandes eventos que acontecem em Vargem Grade do Sul, como a Romaria dos Cavaleiros de Sant´Ana, o jornal procura fomentar a cultura e a religião, preservando as tradições e a história do município, como suas edições de aniversário da cidade.

Também contribui sobremaneira com o fomento do comércio e prestação de serviços, com a publicação do Caderno Especial do Dia das Mães, a Edição Especial de Natal, dentre outros cadernos que, além de orientar o consumidor, enriquece o comércio da cidade e consequentemente, o desenvolvimento da cidade.

Porta voz das reclamações da sociedade, o jornal através de suas editorias nunca se furtou em comprar “verdadeiras brigas” em prol do bem comum e do que é preciso as autoridades constituídas fazer para melhorar a qualidade de vida dos moradores da cidade de Vargem Grande do Sul.

Denúncias de mau uso dos recursos municipais pelos administradores públicos de plantão, sempre estiveram presentes nas páginas da Gazeta de Vargem Grande nestas 2000 edições, muitas delas envolvendo prefeitos, vereadores e outros entes políticos, que foram questionados, entrevistados, tiveram seus atos tornados públicos e os leitores sempre puderam contar com a imparcialidade e responsabilidade dos editores do jornal.

Também o cotidiano da cidade, com seus moradores reclamando da falta de serviços prestados pela municipalidade, bem como reclamações de problemas que atingem os cidadãos nas áreas da saúde, educação, transportes, serviços de água e esgoto, limpeza pública, meio ambiente, são uma constante nas páginas do jornal, sendo esta uma das suas finalidades, ser porta voz dos problemas que afligem a cidade.

Circulando semanalmente aos sábados, com cerca de 16 páginas, os leitores podem através das páginas do jornal se atualizarem e enriquecer seus conhecimentos com matérias de política, sociais, esportes, cultura e lazer, além de se colocarem em dia com as ocorrências policiais, com os serviços que a administração pública presta, com concursos a serem realizados, classificados, publicações oficiais de entidades e o que se passa de maneira geral no município através das matérias publicidades.