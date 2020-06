Ruas da cidade começam a recebem iluminação de LED

Um problema antigo da falta de iluminação na Rua Ivo Rodrigues, Rua Antônio Dias Duque e proximidades da Via Expressa Antônio Bolonha começou a ser sanado. A empresa Eletrizante Catai & Catai Ltda, vencedora da licitação para o serviço, está iniciando os trabalhos de instalação de postes para iluminação de LED.

As luminárias de LED que serão instaladas no local, são as primeiras em Vargem Grande do Sul, a diferença deste tipo de dispositivo é que além da qualidade da iluminação a economia de energia pode chegar em até 70% em relação as outras.

De acordo com a prefeitura, a iluminação vai chegar na Avenida Alice Buosi que está passando por inúmeras obras dentre elas a construção de uma nova ponte, galerias de águas pluviais, guias, sarjetas e asfalto. Também receberão iluminação a Av. Aurora Fernandes Bolonha, Rua Ivo Rodrigues, Rua Antônio Dias Duque (trecho compreendido entre a Rua Belarmino Rodrigues Peres até a Av Antônio Bolonha), contemplando ramificações nas proximidades das Ruas: Assunta Romano Felipe, Arlindo Vicente Alves, Padre José Valeriano, Júlia Mathielo Mazeto e Prudente de Moraes.

Serão executados 2.303,00 metros de rede trifásica de baixa tensão com instalação de 62 postes e iluminação composta por 75 luminárias de LED de 150W E 07 luminárias de LED de 100W, conforme Contrato com a Secretaria de Desenvolvimento Regional/Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades Não Governamentais e o município de Vargem Grande do Sul, sendo o valor do contrato de R$ 347.400,00.

“Estes locais são grande alvo de reclamações das pessoas que utilizam essas vias para locomoção. Com todo o trabalho que vem sendo feito na Avenida Alice para ligar ao Jardim Fortaleza, a iluminação que vai contemplar aquela avenida e as várias imediações citadas, vai oferecer muito mais segurança para quem delas precisam se utilizar”, disse o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB).