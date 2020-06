Edições retratam momentos importantes do jornal

Nestas duas mil edições impressas do jornal, muitas capas tornaram-se históricas pelos assuntos abordados, muitas delas causando impacto entre os leitores e também na comunidade. Outras contam a própria história da Gazeta. Produzir a capa de um jornal é buscar a notícia de maior impacto, que certamente levará o leitor a querer ler a edição e, certamente, há o interesse da direção da editora em procurar o retorno financeiro, com mais pessoas se sentindo atraídas a comprar a edição do jornal.

Não poderia ficar de fora desta coletânea de capas, a primeira delas que deu origem à Gazeta de Vargem Grande, editada em impressão tipográfica, nas oficinas da Gazeta do Rio Pardo, em 25 de setembro de 1981. Também a de número 1.000, colorida, que foi publicada em 26 de maio de 2001.

Ao longo destes muitos anos de elaboração e circulação da Gazeta de Vargem Grande, muitas foram as capas do jornal que merecem destaques. Também publicamos algumas páginas internas contendo matérias que demonstram a preocupação dos editores da Gazeta de Vargem Grande com a história e o desenvolvimento de Vargem Grande do Sul.

Fotos: Gazeta