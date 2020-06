“GAZETA”: CRÔNICA DE UMA CIDADE

Sempre é uma surpresa o passar do tempo. Quando alguém diz: “Puxa, hoje é de novo sexta-feira!” nos tocamos para essa realidade.

Mas, quando fui surpreendida ao saber que essa edição da “Gazeta” é o no.2000, meditei mais profundamente sobre o fato.

O jornal que chega às nossas mãos toda semana traz em suas páginas a história do município. Traz também notícias outras, mas sua maior importância está em registrar o que acontece em nossa terra.

Através dele podemos percorrer os caminhos da política que nos rege; os fatos significativos na área educacional, nos esportes, nos movimentos de fé e espiritualidade.

A nossa agricultura e comércio estão ali registrados. Temos os nascimentos, aniversários, casamentos, movimentos culturais. Ficamos sabendo daqueles que nos deixaram para sempre.

Com o passar do tempo muita coisa pode ser esquecida. Mas, o registro delas nas páginas do jornal as tornam eternas.

Sei o quanto é difícil toda semana começar de novo a escrita de um jornal e entrega-lo, pontualmente, para seus leitores.

É por tudo isso que venho cumprimentar o Tadeu, a Fátima e familiares que de modo exemplar têm contribuído tanto para Vargem Grande do Sul. Grande abraço.

por Maria Rosa Campos de Andrade