Gazeta de Vargem Grande, um patrimônio valioso

Nesse dia em que a Gazeta de Vargem Grande atinge a marca histórica de 2000 edições em 39 anos, quero cumprimentar com muita alegria o meu amigo e colega jornalista Tadeu Ligabue, assim como sua família, responsáveis por essa conquista.

Um feito importante não apenas para aqueles que ao longo de todo esse tempo resistiram a todo tipo de crises e superaram as imensas dificuldades para manter vivo um jornal de interior nas cidades menores. Mas para toda a comunidade onde o jornal está inserido.

Conheço de perto essa realidade. Como proprietário de um jornal de 109 anos – Gazeta do Rio Pardo – em cujas oficinas há tempo desativadas, nasceu, como uma filha, a Gazeta de Vargem Grande, que desde o primeiro exemplar sempre lutando pela própria sobrevivência e pelas causas mais legítimas da comunidade, com a qual convivo há décadas como concidadão e parlamentar que durante 24 anos representou Vargem Grande do Sul e a região no Congresso Nacional.

A Gazeta de Vargem Grande sempre foi um veículo de grande utilidade no debate local das questões sociais, econômicas e políticas. Assim como, no meu caso, para levar até Brasilia as cobranças e demandas do município e divulgar as conquistas e benefícios obtidos.

Gazeta de Vargem Grande é um patrimônio valioso por tudo que fez e fará. Motivo de orgulho para essa querida cidade pelo papel que cumpre no seu desenvolvimento integral.

Meus parabéns à família Ligabue e votos de que continuem por muito mais tempo no caminho do bom jornalismo, fruto de sacrifício e amor ao trabalho!

por Sílvio Torres, Ex-deputado federal