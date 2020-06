Falecimentos

Faleceu Adriana Aparecida Carvalho Alves dos Santos, no dia 13 de junho, aos 43 anos de idade. Deixa o marido Josinaldo; a mãe Elza e os irmãos Rosângela, Roseli, Rosana, José Ricardo e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 13, no Cemitério Municipal de São João da Boa Vista.

Faleceu Jorge Gregório, no dia 15 de junho, aos 81 anos de idade. Deixa a esposa Tereza; o filho Luís Celso; a nora Dulce e a neta Jaqueline. Seu sepultamento aconteceu no dia 16, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Aguida Cavalheiro Berdum, no dia 15 de junho, aos 72 anos de idade. Deixa o marido Cileno; os filhos Thiago, Andréa e Angélica; os netos Gabriel e Guilherme; irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 15, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Juliano José Esteves, no dia 15 de junho, aos 28 anos de idade. Solteiro, deixa a mãe Beatriz Helena Faconi e o irmão Cristiano. Seu sepultamento aconteceu no dia 15, no Cemitério da Saudade.

Faleceu João Raimundo – conhecido por João Pretinho, no dia 12 de junho, aos 68 anos de idade. Deixa a esposa Francisca; os filhos Paulo, Adriana e Andreia; a nora Eliana; os genros Roberto e Valdir; os netos Elisângela, Ana Júlia, Ingrid, Mateus, Giovana, Simão, João, Leandro, Jean, Giovani, Maria e Beatriz e os bisnetos Isabel, Kethelyn Valentina, Miguel e Fernando. Seu sepultamento aconteceu no dia 12, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Alexandre Donizetti Dias, no dia 17 de junho, aos 42 anos de idade. Deixa o pai Zé Pretinho; a esposa Daniela; os filhos Richard, Robert e Richielly e a neta Valentina. Seu sepultamento aconteceu no dia 18, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio Rodrigues, no dia 18 de junho, aos 80 anos de idade. Deixa a esposa Linda Bovolati Rodrigues; os filhos Valdeci e Valdinei; as noras Ana Rosa e Rosana; os netos Raissa, Raiane, Maria Eduarda, Erica e Henrique e o bisneto Davi Henrique. Seu sepultamento aconteceu no dia 19, no Cemitério da Saudade.