Centro de Especialidades Médicas começa a funcionar na segunda-feira

A partir desta próxima segunda-feira, dia 22, todas as especialidades médicas do Centro de Saúde Dr. Gabriel Mesquita passarão a ser atendidos no Centro de Especialidades Médicas (CEM) Itamar Della Nina Cerva, na antiga UPA, localizado na Avenida Expressa Antônio Bolonha nº 550.

O prédio da antiga Unidade de Pronto Atendimento que estava inacabado recebeu as estruturas necessárias para atender a população como construção do muro, gradeamento, estacionamento, entrada e saída devidamente adaptada para ambulância, pintura, substituição das letras caixas e paisagismo. O prédio recebeu ar condicionado nas salas e recepção, balcão, longarinas, bebedouros, TV, persianas e mobiliários novos para recepção e consultórios, além de móveis e equipamento como foco cirúrgico para sala de pequenas cirurgias.

No prédio do CEM já está funcionando a Central de Regulação, e, a partir de segunda-feira todas as especialidades médicas do Centro de Saúde passarão a atender no Centro de Especialidades Médicas.

No Centro de Saúde Dr. Gabriel Mesquita continua o atendimento do médico pediatra, da sala de vacina, da Farmácia “Márcia Coracini” e da Vigilância Sanitária. O atendimento do Centro de Atendimento da Mulher (CAM) Ordália Duzi Moraes também continua no mesmo local.

“O prédio estava parado e agora com essa mudança, será um local funcional que passará a oferecer especialidades médicas à população, sendo melhor utilizado na área da saúde. Agradecemos o empenho do prefeito junto ao governo federal para que fosse autorizado a utilização deste prédio para o Centro de Especialidades Médicas, em prol da população”, disse a diretora de Saúde, Maria Helena Zan.

O prefeito destacou que muitas outras melhorias na área da saúde estão sendo preparadas, como a reforma do PPA, mas que a conquista do prédio para o município criar o seu Centro de Especialidades Médicas, foi um enorme passo para a Saúde. Concentrar todas as especialidades no mesmo local vai trazer maior comodidade e conforto a população. “Sem dúvida, o trabalho da direção de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde foram extremamente essenciais na ajuda para essa conquista. Agradecemos a todos”, disse.