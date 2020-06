A prefeitura contabilizou mais um caso positivo de covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, em Vargem Grande do Sul. Agora, já são 43 pessoas que tiveram a doença diagnosticada no município. Desse total, 36 pacientes já são considerados curados da covid-19. Oito pessoas estão aguardando o resultado de exames feitos. Dos casos positivos, dois pacientes continuam internados no Hospital de Caridade. Um paciente internado com suspeita de covid aguarda o resultado do teste feito.