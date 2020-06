Romaria

Prevista para o último domingo de julho, a tradicional Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana ainda pode não se realizar em 2020, devido às medidas de prevenção à pandemia da covid-19. A Comissão Organizadora ainda não decidiu o que será feito, mas muito provavelmente, realizar um desfile de cavaleiros, que reúne milhares de pessoas, dificilmente será a estratégia a ser seguida.

Quarentena

Vargem Grande do Sul está na Fase Laranja da flexibilização da quarentena, conforme exigência do governo do Estado. De acordo com o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), o município segue nesta fase até o dia 30, quando será feita uma nova avaliação pelo Estado. Vargem pode regredir para a faixa vermelha, permanecer na laranja ou avançar para a amarela. O prefeito destacou que essa evolução depende de como a população está se comportando, se o isolamento social tem sido satisfatório, se há leitos disponíveis em UTIs da região etc.

Arborização

O vereador Laércio Anacleto (Cidadania) por requerimento, questionou a prefeitura a respeito do andamento da Lei de Arborização. Laércio enviou no ano passado ao Executivo um modelo de lei sobre este assunto e cobra um posicionamento, destacando a necessidade de se regulamentar e incentivar o plantio e manutenção de árvores na cidade.

Gastos com a pandemia

O vereador Felipe Gadiani (MDB) cobrou detalhamento do Executivo sobre alguns gastos referentes às ações de combate à pandemia. Ele pediu informações sobre a compra de lanches servidos às equipes de trabalho, sobre a empresa contratada para efetuar sepultamentos, quais empresas contratadas para o fornecimento de álcool e para onde foram enviados os produtos e de qual empresa foram adquiridas cortinas/divisórias hospitalares e onde estes equipamentos foram instalados.

A Gazeta também questionou

Em reportagem publicada em abril, a Gazeta informou que a prefeitura já havia investido R$ 400 mil no combate à pandemia (R$ 244 mil em equipamentos e serviços, além do repasse de R$ 200 mil ao Hospital de Caridade), detalhando cada compra efetuada até aquele momento. A reportagem perguntou ao Executivo sobre o quanto ainda será destinado para o combate ao novo coronavírus, mas não obteve resposta.

Recursos

O deputado e presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Cauê Macris (PSDB), destinou emenda de R$ 100 mil para a saúde, em Vargem Grande do Sul. O recurso foi pedido pelo prefeito Amarildo e pelo vereador Serginho da Farmácia, publicado no Diário Oficial e já está em andamento pelo governo do Estado para ser enviado à prefeitura.