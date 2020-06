Estacionamento de carros ao longo de avenida gera queixa

A Gazeta de Vargem Grande foi procurada por uma moradora que se queixou a respeito do trânsito complicado nas imediações da Barragem Eduíno Sbardelini.

Ela observou que desde que a entrada de veículos foi proibida, os frequentadores do local passaram a estacionar seus carros nos dois lados da avenida D. Tomaz Vaquero e em alguns trechos, como na ponte sobre o Rio Verde, o tráfego de veículos fica difícil.

Assim, ela observa que é preciso que a prefeitura tome uma providência e sugeriu que ou se proíbe de vez o ingresso de todos na barragem ou se libera, inclusive, a entrada de veículos.

A Gazeta procurou a prefeitura para saber um posicionamento sobre o caso, mas não recebeu respos-ta até o fechamento desta edição.

Prefeitura

A prefeitura informou que conforme o divulgado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), na quarta-feira, dia 24, a prefeitura vai tomar algumas providências objetivando adequar algumas situações na Barragem Eduínio Sbardelini. O Departamento de Segurança e Trânsito (Desetran), vai tomar providências em relação a dificuldade de transitar veículos no local, bem como no próximo domingo, a Guarda Civil Municipal junto com a fiscalização estará no local.

Já foram colocadas placas tornando o uso obrigatório de máscaras para aqueles que permanecerem na Represa e Bosque Municipal. O uso obrigatório de máscara de proteção facial onde há circulação de pessoas tornou-se obrigatório através do Decreto nº 5.036, de 24 de abril de 2020, independentemente de estar ao ar livre ou em ambiente fechado. A medida é de prevenção a disseminação da covid-19.

À Gazeta, a prefeitura destacou que a tem conhecimento da importância daquele sistema de lazer e prática de esportes, e se os frequentadores agirem com prevenção e respeito ao próximo nesse momento de pandemia, o local continuará aberto, caso contrário, se não houver a colaboração da população que frequenta o local não restará outra medida da prefeitura de impedir toda prática de lazer e esportes na Represa.