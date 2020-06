PPA entra em reforma

A partir da próxima segunda-feira, dia 29 de junho, os atendimentos do Posto de Pronto Atendimento Alfeu Rodrigues do Patrocínio serão realizados no Centro de Saúde Dr. Gabriel Mesquita.

O Departamento de Saúde informa que a mudança será realizada no próximo domingo, dia 28, a partir das 22h. O atendimento no PPA durante a mudança será realizado normalmente e as urgências e emergências encaminhadas para o Hospital de Caridade.

Somente após a finalização da mudança, o PPA será fechado e os atendimentos realizados no Centro de Saúde. O motivo é o início da reforma que será realizada no local.

REFORMA E ADEQUAÇÃO

O Posto de Pronto Atendimento Alfeu Rodrigues do Patrocínio é um local que atende centenas de pessoas diariamente e também necessita de melhorias para atender os pacientes.

O Departamento de Obras já realizou a ordem de início de serviço para a empresa Marques & Marques Construtora Ltda EPP, vencedora do processo licitatório. O contrato para reforma e readequação do PPA é de R$ 368.076,85.

No local será realizada a ampliação e adequação da sala de recuperação; do hall de entrada e recepção; a retirada da marquise da entrada principal e execução de nova cobertura para entrada de ambulâncias furgão; reforma do telhado; remodelagem da fachada, pintura, entre outros serviços.

“Apesar das dificuldades que estamos enfrentando desde o início da gestão, com a crise financeira e agora com a pandemia do Covid-19, a saúde é uma das nossas prioridades e muitas melhorias foram realizadas. Ficamos felizes por poder realizar a reforma do PPA que é mais uma conquista para a população”, disse o prefeito Amarildo.