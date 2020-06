Romaria de 2020 foi cancelada

A 46ª edição da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana foi cancelada pela Prefeitura Municipal. O evento, que acontece anualmente no último domingo do mês de julho, não poderá ocorrer devido a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

De acordo com a diretora do Departamento de Cultura e Turismo, Márcia Iared, esse é um evento que dificilmente poderia ser transferido da data oficial por ser uma homenagem à padroeira de Vargem.

