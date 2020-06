Carro capota na SP-344

No final da noite deste sábado, dia 27, um veículo capotou na rodovia SP-344, que liga Vargem Grande do Sul a São Sebastião da Grama. Felizmente, a vítima foi socorrida com ferimentos leves.

A Guarda Civil Municipal informou que por volta das 22h40 foi acionada para atender ao acidente e ao chegarem no local, as equipes encontraram uma vítima de 29 anos, que ocupava o veículo que capotou e parou no meio da rodovia. A vítima relatou aos membros da GCM que perdeu o controle do veículo devido à neblina existente no local naquele momento.

A Equipe de Resgate formada pelo GCM Garcia e GCM Ismael prestaram os primeiros socorros, à vitima, que não apresentou maiores gravidades. Na viatura, os GCM Rafael, Gonçalves e inspetor Francisco deram apoio no ordenamento e na segurança na via até a chegada da Polícia Rodoviária e Guincho.