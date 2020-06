Bushido faz treino on-line

O sensei Daniel Garcia, responsável pela Associação Bushido de Judô, está dando aula online para os judocas do Projeto Social Bushido durante a quarentena. Os treinos são realizados às terças e sextas-feiras, a partir das 18h, com aproximadamente uma hora e meia de duração e conta com a participação de 35 a 40 alunos.

O treino consiste de atividade física e técnica com tandoku renshu, um treinamento individual de sombra no qual cada judoca faz as entradas de golpes sozinho, como se estivesse treinando com um parceiro.

“Fazendo uma avaliação dos treinos on-line, entendo que, apesar das limitações impostas pela distância entre os judocas, a prática reaproxima professor e aluno e ajuda a reforçar o espírito de coletividade. Já estávamos fazendo algumas atividades com os alunos desde o começo da quarentena, como questionários sobre o judô, passatempo para as crianças, vídeos de treinos entre outras atividades e agora estamos com o treino on-line dois dias da semana e pretendemos passar para três dias ou mais”, disse o sensei Daniel Garcia.