Cultura elabora calendário de eventos on-line

O assessor do Departamento de Cultura, Lucas Buzato, contou que a proposta da Cultura é realizar uma live por mês e que já estão planejando a de julho, que provavelmente será sobre a 46ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana. A live, segundo ele, já autorizada pela prefeitura, uma vez que este é outro evento que não será possível acontecer este ano.

Ele pontuou que a live será bem diferente das que celebraram a Festa das Nações, porque a Cultura tinha estes números gravados e registrados em DVD. “A Romaria deve ter um outro formato de live, com algumas novas surpresas, mas sempre enaltecendo e qualificando aquilo que aconteceu nestes anos de Romaria. Outra coisa que pretendemos com essa nova live é o mesmo contexto, sendo sempre uma live por mês que o Departamento de Cultura estará realizando.

No entanto, como disse, ainda não há data definida e a Cultura ainda não sabe detalhadamente como funcionará. Segundo Lucas, reuniões para definir isso já estão sendo feitas, tendo como mentora a dona Márcia Iared e tudo está sendo elaborado com muito carinho.

“Essas lives não significam uma substituição dos nossos eventos, é um resgate de memórias daquilo que aconteceu. Não é o evento em si, é uma homenagem aos eventos que foram realizados, porque a Cultura pretende, o mais breve possível, quando tudo isso passar, iniciar novamente a temporada de eventos e Circuito Cultural. Pretendemos e já estamos preparados para isso, para que a Cultura de Vargem continue a todo vapor”, completou Lucas.