Segunda live da Festa das Nações repete sucesso da primeira edição

Para continuar a celebração dos 20 anos da Festa das Nações, o Departamento de Cultura realizou a segunda live no último sábado, dia 20, que mostrou alguns dos melhores momentos das escolas, grupos e academias, como forma de prestigiar as duas décadas do evento.

Assim como a primeira, transmitida no dia 23 de maio, a live foi exibida a partir da Casa da Cultura por Lucas Buzato, assessor da Cultura, e Valdéris Aparecida da Silva Martins, do Departamento de Educação. Na primeira edição, foi apresentado números de dança e música do Grupo da Cultura.

Lucas contou que a avaliação foi bastante positiva, uma vez que tiveram um público muito significativo e ainda se tornaram uma das lives mais vistas da região. Para o assessor, essa é a alternativa encontrada pela Cultura para fazer com que os eventos acontecessem. “Isso é muito importante para nós, pois é sinal de que os vargengrandenses estão gostando. E essa é a alternativa que temos, o Departamento de Cultura não parou em nenhum momento, continuamos a todo vapor, assim como na parte burocrática de cuidado com a Casa da Cultura e com a biblioteca”, disse.

Atividades

Ele pontuou que a Cultura manteve a mesma qualificação, fazendo algumas mudanças, ainda continuaram com os preparativos para a Exposição da Via Crucis, que será inaugurada quando for possível. O assessor comentou que mais uma vez não foi possível ter a presença da diretora da Cultura, Márcia Iared, na transmissão, mas esperam que, quem sabe, nas próximas lives ela possa participar.

A exibição

A live, ele observou, foi muito significativa e contou com um total de 26 números de apresentações antigas, desde 2004 até 2019. Lucas lembrou que tiveram que fazer algumas escolhas a partir da qualidade dos vídeos. “Para isso, tivemos a ajuda de pessoas próximas da Cultura que puderam ver de fora os números e ajudaram a escolher, pois é muito difícil avaliar as apresentações das escolas e academias, então eles auxiliaram bastante”, comentou.

Lucas explicou que mantiveram o mesmo molde da primeira live. “Nessa segunda apresentação tivemos o sorteio de quatro kits, que continham uma caneca e uma mochila. Isso movimentou e mexeu com as nossas lives, pois o público interage, comenta e dão respaldo do que lembram que passou e que foi emocionante para eles”, disse.

“Eles falam do que puderam participar com seus filhos e amigos, então é sempre interativo para que o público, principalmente o povo vargengrandense, possa interagir com a gente. Fora da cidade, tivemos o respaldo de um público vasto, do Paraná, Nordeste, grande São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo”, completou.

Além das duas lives para marcar o evento, a Cultura realiza uma publicação nova na página do Facebook desde a primeira live, e seguirá fazendo as postagens de apresentações. “Nós colocamos na página outros números que não foi possível ser colocado ao vivo, então todos os dias houveram números diferentes destes 20 anos. Agora será o mesmo com essa segunda live, que foi com as escolas, grupos e academias”, disse Lucas.

A Cultura agradece a todos que participaram nesses 20 anos e a todos aqueles que abraçam a ideia, porque essa é uma festa do povo para o povo. Lucas comentou que no final da primeira live foi prestada uma homenagem aos pioneiros da Festa e que, nesta segunda, a homenagem foi um número inédito gravado com parte do Grupo Kids da Cultura. “A apresentação foi da música Trem Bala para enaltecer o que vem pela frente, nos próximos 20 anos, pois nós passamos o bastão e o legado para essas crianças que vêm por aí. Agradecemos ao Gabriel, a Samanta e o Vinicius, que gravaram a música Trem Bala, que foi o número inédito que encerrou a live com chave de ouro”, completou.