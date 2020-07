Associação Lucas Tapi faz atendimento gratuito de famílias de pacientes com câncer

A Associação de Apoio a Pessoas com Câncer Lucas Tapi, passará a partir de julho a oferecer atendimento gratuito às pessoas com câncer e seus familiares.

Com sede localizada à Rua Quinzinho Otávio, nº 145, serão oferecidos atendimentos com equipe multidisciplinar composta por assistente social, psicólogos, fisioterapeutas, além de contar com orientação jurídica e oficinas terapêuticas. A Associação passa também a realizar no próximo semestre campanhas de conscientização sobre o câncer.

Serão realizados também confecção de perucas, sutiãs com próteses, atualizações de cadastros no Redome para Campanhas de doações de medula óssea. O horário de atendimento da Associação é das 9h às 17h.

História

A entidade surgiu para realizar o sonho de Lucas, filho de Ana Paula e seu marido Antônio Tapi, que morreu no ano de 2013 devido a uma leucemia. Lucas fazia tratamento no Boldrini e seu pedido poucas horas antes de seu falecimento, foi para que seus pais fizessem a festa de Natal para as crianças do hospital, pedido o qual seus pais atenderam e até hoje se dedicam para levar alegria e ajuda às crianças que lá fazem tratamento.

A iniciativa foi crescendo e recentemente a entidade recebeu da Câmara Municipal o reconhecimento de utilidade pública.