Câmara vota nesta quinta verba para nova rede de água da Vila Santana

Está marcada para esta quinta-feira, dia 2 de julho, por volta das 11h, uma reunião extraordinária na Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul para análise e votação do projeto de lei que dispõe sobre a abertura de um crédito acicional especial no valor de R$ 1.104.523,31 no Orçamento do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE), que será destinado à reconstrução da rede de distribuição de água do bairro Vila Santana.

Na justificativa que enviou aos vereadores, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) disse que a rede de abastecimento de água do município no Centro e nos bairros mais antigos, apresenta problemas constantes e que a atual administração dará início à resolução destes problemas que ocasionam transtornos há muitos anos à população vargengrandense.

A substituição dos encanamentos será feita por etapas, em virtude dos recursos necessários, iniciando pela Vila Santana que é o bairro mais antigo. São canos de ferro, que além dos problemas constantes de manutenção, segundo explicou o prefeito, interferem na qualidade da água e geram grandes perdas e necessitam constantemente de consertos pelo SAE.

Na programação informada pelo prefeito, neste ano será feito o trabalho na Vila Santana, no ano que vem em toda a área central, em 2022 a Vila Polar e adjacências e em 2023 a Vila Santa Terezinha. Paralelamente, disse que serão executadas as obras de novas adutoras e novos reservatório de água da cidade.