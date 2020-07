Celular suspeito foi encontrado com rapaz

A equipe da Polícia Militar de Vargem Grande do Sul, composta pelos soldados Amauri e Prado realizou uma apreensão de um celular bloqueado, que podia ser fruto de furto, roubo ou perda.

A ação aconteceu na segunda-feira, dia 22, quando a equipe estava em patrulhamento pela Cohab VI. Os PMs viram um rapaz com atitude suspeita, que demonstrou certo nervosismo ao vê-los.

O indivíduo foi abordado e, na busca pessoal, foi localizado um aparelho celular sem procedência, Ao ser consultado pelo sistema, os policiais obtiveram informações de que estava com impedimento podendo ser furto, roubo ou perda.

Os dados pessoais do rapaz também foram consultados via Copom, onde foi constatado que ele possuía medida cautelar. Diante dos fatos, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia, sendo necessário uso de algemas por receio de fuga.

O delegado tomou ciência dos fatos, onde lavrou boletim de ocorrência de receptação e apreensão de objetos, sendo o rapaz liberado após esclarecimentos dos fatos.