Festa Junina Beneficente on-line terá show de Kethy Oliveira

Uma festa junina on-line pra lá de animada será realizada nesta sexta-feira, dia 3 de julho, a partir das 19h, com a apresentação de Kethy Oliveira. Os alimentos, doações e recursos angariados durante o evento, que também terá sorteio de prêmios, serão revertidos à Associação Lucas Tapi, que atende pacientes em tratamento contra o câncer e auxilia suas famílias.

Promovida pela Wizard de Vargem Grande do Sul e academia Cia do Corpo, o 12º Big Arraiá poderá ser acompanhado pelo YouTube e Facebook, na tela da sua TV, computador ou smartphone.

Para participar e concorrer aos prêmios, basta se inscrever, preenchendo um formulário disponível pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYkFFuL_SZC5xO6hBR0qWx8ZSboXfY80WKYKvoYvVl4Eu3qg/viewform?usp=sf_link e doar um kilo de alimento que pode ser entregue na Wizard de Vargem Grande do Sul, à Rua José Bonifácio, n° 561 – Centro.

A partir daí, o internauta vai receber os números da sorte pelo WhatsApp e assim poder concorrer às dezenas de brindes doados pelo apoiadores da causa.

Show

A apresentação de Kethy Oliveira, cantora com grande sucesso regional, contará com o melhor do sertanejo universitário, além dos clássicos da moda de viola.

Informações pelo (19) 99707-1356. O Big Arraiá será transmitido pelo canal do YouTube da cantora Kethy Oliveira, paginas do Facebook Cia do corpo e Wizard.