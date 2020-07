Nessa época de festa junina, a coluna Momento Pet traz os cãezinhos Quindim e Paçoca, que fazem a alegria do casal Janaína e João Paulo Nascimento.

Quindim chegou primeiro à família, em janeiro de 2017. Meses depois, em abril, Paçoca se juntou a eles.

“Do Quindim, lembro quando fomos adotá-lo, ainda bebê. Ele que veio ao nosso encontro e não desgrudou mais. Quando chegamos em casa, colocamos ele para dormir num caixotinho, mas logo ele já não cabia mais”, contou João Paulo. “Do Paçoca, também lembro quando ele chegou em casa, adotado, depois de ter passado por três famílias. Na hora da tutora ir embora, ele ficou ao lado do Quindim sem saber se ele ia de volta com a tutora ou ia ficar em casa”, recordou.

Além de todo carinho, a dupla recebe boa alimentação com ração de qualidade, banhos periódicos, caminhadas diárias, vacinas em dia e acompanhamento veterinário.