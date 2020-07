Mulher tentou vender celular e foi vítima de golpe

Uma mulher de Vargem Grande do Sul colocou à venda um celular do modelo Iphone XR, da cor branca, no site do Mercado Livre e foi vítima de golpe, no dia 9. No entanto, ela só notou que se tratava de um golpe na terça-feira, dia 23, quando fez um boletim de ocorrência sobre o fato.

Segundo o B.O., o anúncio do celular estava no site pelo valor de R$ 3.500. Ela contou que recebeu uma proposta de compra de um usuário com o nome de Patrícia Silva, que entrou em contato pelo WhatsApp.

Após realizarem as negociações de compra por mensagens no aplicativo, a vítima criou um link para que a compra pudesse ser finalizada, mandando o endereço por mensagem. A vítima narrou que começou a receber e-mails, o qual acreditou que seria do site Mercado Livre, que afirmavam que a compra havia sido realizada por meio de cartão, apresentando até os números finais do cartão de crédito.

Acreditando que o procedimento da compra tinha sido realizado, ela enviou o celular para o endereço, em São Paulo. A mulher contou que sempre verificava o Mercado Pago para ver se o dinheiro da venda tinha caído em sua conta, o que nunca ocorria.

A partir disso, ela desconfiou que se tratasse de um golpe e entrou em contato com o site do mercado livre, narrando o ocorrido. Eles, então, confirmaram que aquela negociação se tratava de um golpe.

Ela contou que entrou em contato pelo WhatsApp, através de uma chamada de voz, sendo que o interlocutor era um homem. O rapaz disse que aquele número era de sua tia Patrícia e que ela tinha comprado o celular para seu pai. Ele afirmou que resolveria tudo realizando o pagamento, todavia bloqueou todos os números da vítima.