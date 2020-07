Vargem chega a 50 pessoas diagnosticadas com covid-19 no município; 41 já se recuperaram

O primeiro caso de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, em Vargem Grande do Sul foi registrado no dia 7 de maio. De lá até esta quarta-feira, dia 1º de julho, a cidade já contabilizou um total de 50 pessoas diagnosticadas com a doença.

No Boletim Diário divulgado pela prefeitura, além dos 50 casos confirmados, há também a informação de que 41 pessoas já se recuperaram da doença e não transmitem mais o vírus.

Há ainda 9 pessoas aguardando o resultado do exame, quatro delas internadas. Entre os casos positivos está também o de um paciente hospitalizado.

A prefeitura informou também que 26 pessoas estão sendo monitoradas, em isolamento social.