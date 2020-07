Clínica Veterinária segue em construção pela prefeitura

A prefeitura dá continuidade às obras da Clínica Veterinária, que está sendo construída atrás do Centro de Especialistas Médicas (CEM) Itamar Della Nina Cerva, próximo à Avenida Antônio Bolonha. Para a execução do projeto, foi empregada a verba de R$ 300 mil destinada pelo deputado estadual Bruno Ganem (Podemos), atendendo solicitação da prefeitura e do morador Gláucio Santa Maria, do Mototaxi.

Segundo informou o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), já está sendo preparado a licitação de móveis e equipamentos para a clínica, que vai entrar em funcionamento ainda este ano.

O deputado Bruno Ganem visitou Vargem em janeiro, quando aproveitou para conhecer a construção da clínica veterinária. A clínica deverá contar com o trabalho de duas veterinárias, atendendo 12 horas por dia os animais da população.

Fotos: Prefeitura