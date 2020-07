Concluída pavimentação do Distrito Industrial I

A prefeitura concluiu nesta semana as obras de pavimentação do Distrito Industrial Nestor Bolonha, construído no início da década de 1980.

A melhoria no local começou em 2018 e era uma reivindicação antiga dos proprietários das empresas existentes no local. Em 2019, a Prefeitura Municipal, através de uma operação de crédito havia viabilizado os recursos para a construção das galerias de águas pluviais e pavimentação das ruas no local.

Inicialmente feito o trabalho de galerias e meio fio, e em seguida, foi feito a base para a pavimentação. No início deste ano, foi reparado o meio fio da parte antiga, que estava quebrado e as vias foram pavimentadas, após a empresa contratada ter sido notificada pela prefeitura, por conta da demora na execução do serviço.

O valor da obra foi de R$ 501 mil no total, sendo R$ 360 mil de pavimentação e R$ 141 mil de rede de drenagem urbana.