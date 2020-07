Ruas do Jardim São José recebem serviço de recape

Com recursos obtidos junto ao Governo do Estado, a prefeitura realizou melhorias na pavimentação de algumas ruas do Jardim São José.

O prefeito Amarildo Duzi Moraes explicou que mais vias do bairro serão beneficiadas em uma nova etapa do trabalho, que será licitada. Também receberão o serviço, algumas ruas da Vila Santa Terezinha e do Jardim Primavera.

“Conforme os recursos que conseguimos junto aos governos federal e estadual vão sendo liberados, vamos licitando e recapeando as ruas. Devagar e com responsabilidade vamos recuperando as ruas da cidade”, escreveu o prefeito em sua página no Facebook.

Fotos: Prefeitura