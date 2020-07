Um ano sem Romaria

Uma das mais belas tradições de Vargem Grande do Sul, a Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana não será realizada este ano. O desfile de cavaleiros em louvor à Padroeira da cidade chegaria à sua 46ª edição em 2020, mas devido às medidas necessárias para conter a disseminação da pandemia de covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, ela não acontecerá.

Nascida na gestão do ex-prefeito Huber Bras Cossi, a Romaria tem entre sua origem justamente um momento de provação do povo vargengrandense. Faz parte das histórias contadas pelos primeiros romeiros de Sant’Ana que no ano do início do desfile, vários acidentes graves aconteceram em Vargem, entre eles, um que vitimou cinco jovens, gerando grande comoção no município.

Pela superstição da época, a queda de um antigo cruzeiro poderia ser a causa de tantos infortúnios. O prefeito Huber teria então tido a ideia de providenciar um novo cruzeiro e para transportá-lo da Praça da Matriz até a Praça de Nossa Senhora Aparecida, foi organizado o desfile montado, partindo da Igreja de Santo Antônio.

Assim, nesse momento que a cidade – e todo o mundo – atravessa um momento de grande provação, com mais de um milhão de pessoas doentes em todo Brasil e mais de 50 mil vidas perdidas no país, mais uma vez é preciso ter fé.

Fé na Padroeira Sant’Ana, para que guie Vargem Grande do Sul nesse período. Fé na ciência, para que médicos e pesquisadores empenhados na busca da cura para essa doença tenham sucesso o mais rapidamente possível. E fé também nos governantes, para que tomem decisões efetivas e tracem boas estratégias para conduzir a população durante este tempo de pandemia.

Se em 2020 Vargem Grande do Sul não terá suas ruas percorridas por cavaleiros devotos e as calçadas repletas de pessoas que vão prestigiar esse momento tão solene, que em 2021, o público possa ser ainda maior e os cavaleiros mais numerosos, para todos louvarem a Padroeira Sant’Ana e agradecer pela superação deste momento tão difícil.