Associação Setembro entregou sopas para famílias

Diversas famílias em vulnerabilidade social receberam sopa da Ação Solidária, desenvolvida pela Associação Setembro, no dia 26. As voluntárias da entidade realizaram a ação em parceria com Denyse Balarin.

De acordo com Thaisa Pavan, membro da Associação Setembro, as sopas foram feitas pela Denyse, que teve a ideia. “Ela nos contatou falando sobre a vontade de fazer essa ação em prol da Associação Setembro para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social e tudo foi feito com amor”, disse.

Ela contou que foram distribuídas 105 sopas divididas em marmitas individuais, com uma mensagem carinhosa. Essas marmitas foram entregues nos bairros Vila Esperança, Jardim Dolores, Vila Polar, Vila Santa Terezinha e Vila Santana. “Nesses bairros foi onde vimos uma necessidade maior pela experiência da entrega das cestas básicas, e em cada casa, entregamos uma marmita por pessoa”, explicou.

Roupas de bebê

Serão distribuídos também, segundo ela, 100 conjuntos de roupas de bebê, que foram doados por Fernanda Felipe. Essas roupas serão encaminhadas para mães e bebês de famílias em situação de vulnerabilidade. “Essa foi uma iniciativa dela de um bazar online que ela realizou, onde a renda arrecadada foi revertida para a compra das roupas feitas pela vó Maria Store, uma marca de Vargem que usa mão de obra local, fomentando os negócios do município, sendo uma ajuda em cadeia”, comentou.

Thaisa pontuou que ficam muito felizes, pois todas essas iniciativas em prol da Associação Setembro são feitas por terceiros. “Ficamos muito felizes e esperamos que ações como esta se multipliquem, como uma onda de amor ao próximo alcançando toda a população”, finalizou.