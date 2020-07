Biblioteca retoma atendimento com sistema drive thru

As atividades da Biblioteca Municipal Victor Lima Barreto vão retornar no sistema drive thru a partir desta segunda-feira, dia 6. Segundo o informado pela prefeitura, o atendimento será das 9h às 17h.

O livro deverá ser previamente escolhido e solicitado ao servidor que fará a entrega, conforme o explicado. Além disso, escolhas e pesquisas não poderão ser feitas no local.

De acordo com a prefeitura, o uso de máscaras é obrigatório e todas as medidas de prevenção contra o novo coronavírus serão realizadas conforme o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde.