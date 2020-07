Campanha de vacinação contra a gripe segue até dia 27

O Departamento de Saúde da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul informou que o Ministério da Saúde prorrogou mais uma vez a Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. A imunização segue até o dia 27 de julho.

Quem ainda não recebeu a imunização deve procurar as salas de vacina do Centro de Saúde Dr. Gabriel Mesquita e do Posto de Saúde Dr. Edward Gabrioli, na Vila Polar, das 8h às 15h.

De acordo com o Departamento de Saúde, a porcentagem de vacinação para alguns grupos ainda continua baixa no município. Até o dia 25 de junho, somente 35,62% dos adultos entre 55 a 59 anos de idade foram imunizados, seguidos de 71,64% das gestantes; 83,33% das puérperas e 70,97% das crianças entre 6 meses a 5 anos.

Além desses grupos, também podem se vacinar os idosos acima de 60 anos, profissionais da saúde, portadores de doenças crônicas, profissionais de segurança e salvamento, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo, profissionais de pedágio, agentes funerários, coveiro e professores.

Os moradores que procurarem os postos de imunização devem evitar aglomerações, manter a distância de 2 metros, utilizar máscara, levar cartão do SUS e carteira de vacinação.