Candidatos tem até dia 6, para pedir redução de inscrição do Vestibulinho da Etec

As inscrições do vestibulinho para o 2º semestre serão abertas na terça-feira, dia 7. Mas os candidatos que desejarem a redução da taxa de inscrição de R$ 19,00 para R$ 9,50 terão até a as 15h da segunda-feira, dia 6, para pleitear o benefício.

As inscrições para a redução e o envio dos documentos serão feitos por meio digital, via upload, da documentação comprobatória no site www.vestibulinhoetec.com.br.

Vestibulinho

O vestibulinho da Etec de Vargem Grande do Sul para o segundo semestre vai oferecer 40 vagas para o curso Técnico em Administração noturno e 40 vagas para o Técnico em Meio Ambiente noturno.

Não haverá prova presencial ou online e o ingresso se dará pela análise do histórico escolar.

As inscrições serão feitas da terça-feira, dia 7 até as 15h do dia 21, pelo www.vestibulinhoetec.com.br