Jita Kyoei participa de Campeonato Paulista Virtual de Judô

Uma equipe de 15 judocas da Associação Jita Kyoei de Judô Kodokan estão inscritos para participarem do Campeonato Paulista Virtual de Fundamentos Técnicos. Para competirem, os judocas tiveram que gravar um vídeo com técnicas e normas de etiqueta e saudação do judô elaboradas pela Fedaração Paulista de Judô (FPJ). Para cada graduação (faixa) foram exigidos níveis diferentes de dificuldades, conforme explicou o sensei Marco Aurélio Lodi, dirigente da Jita Kyoei.

“Agora é aguardar e torcer para que nossos judocas tenham se saído bem e conquistem seus objetivos nesta competição”, disse.

Ele ressaltou ainda que a Jita Kyoei continua suas atividades. “Nossa responsabilidade para com nossos alunos e atletas ultrapassa as barreiras impostas pelo período em que vivemos e juntos damos continuidade no ensino, aprendizagem e difusão do Judô”, afimou.

O sensei ressaltou que o Projeto Social Jita Kyoei de Judô é gratuito e após o período de isolamento social devido à pandemia, retomará a sua programação. “O projeto voltará a atender todos os interessados em praticar e aprender judô de qualidade e com responsabilidade”, afirmou Marco. O Projeto funciona no Instituto Jita Kyoei, à Rua Sete de Setembro, 378

Equipe

Os judocas que participaram do torneio foram Maria Gabriela Ramos Araújo, Maria Gabriela Rodrigues de Oliveira, João Gustavo Domingos, João Paulo Rotta, João Pedro Dias, Lucas dos Santos, Lívia Aparecida Oliveira, Rebeca de Oliveira Monteiro, Thayssa Vitória de Oliveira Monteiro, Marcela de Oliveira Monteiro, Camila Camargo, Ana Clara Inácio Candido, Kayo Cândido, Luís Eduardo da Silva Júnior e Marco Aurélio Lodi Gomes.