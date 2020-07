Membros do Wasps recebem brasão

No último domingo, dia 28 de junho, o time Wasps realizou no Colméia I, a entrega de brasão aos seus fundadores. O brasão, segundo explicaram, revela de forma especial cada detalhe, significado e história do time, que foi fundado em 25 de maio de 2020, por um grupo de amigos que praticam o softair, tendo em comum o objetivo de não apenas constituir um time, mas divulgar e engrandecer esse esporte tão pouco conhecido em Vargem Grande do Sul.

Além dos dez fundadores, o time conta também com dez pessoas que estão em fase de experiência de oito jogos e com dois campos denominados Colméia I (CQB) combate em edificações e Colméia II (FLORESTA) combate estratégico.

Os jogos contam com uma participação de 35 a 50 guerreiros, que representam vários times e jogadores independentes da região. Relataram os fundadores do Wasps que através dos jogos com outros times todos aprendem e ganham experiência. “Cabe salientar que nossos campos estão abertos a todos os praticantes de airsoft, seja para jogar ou conhecer”, explicaram.