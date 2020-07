Falecimentos

Faleceu Alexandre Aparecido Costa, aos 34 anos de idade, no dia 30 de junho. Solteiro, deixou os pais Joana e Benedito; os filhos Isabele e Gustavo; os irmãos Vanor, Rodrigo e José Augusto; as cunhadas Simone e Joana e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 30, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Aurivaldo Sebastião dos Santos – mais conhecido por Café, aos 85 anos de idade, no dia 27 de junho. Deixou familiares. Seu sepultamento aconteceu no dia 27, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Cláudio Martins João conhecido por Dinho, funileiro mecânico, aos 63 anos de idade, no dia 02 de julho em São Paulo, onde encontrava-se em tratamento. Deixou a esposa, a professora Silvia Salera; os filhos Thiago e Bárbara; os irmãos Izidro, Francisco (Chiba), Maurício, Maria da Graça e Catarina e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 02, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Darci do Nascimento Cossulim, aos 80 anos de idade, no dia 01de julho. Viúva de Eden Marcos Cossulim, deixa os filhos Ana Paula, Silvia, Valdir e Marcos; o genro Ubiratan; as noras Sueli, Isabel e Carmem; os netos Letícia, Isabela, Mateus, Tiago, Luís Otávio, Carol, Antônio, Miguel, Maria Clara, Diogo e Rafael; e o bisneto Gabriel. Seu sepultamento aconteceu no dia 02, no Cemitério da Saudade..

Faleceu José Gonçalves Russo, aos 86 anos de idade, no dia 29 de junho. Deixa a esposa Ondina; os filhos Sirlei, Isolete, Maria, Reinaldo, José Carlos, Marcos e Luís Antônio; os genros César e Alaor; as noras Ivone, Cida e Maria Elisa; os netos Fernanda, César, Luciana, Elaine, Leandro, Marília, Rodrigo, Guilherme, Graziela, Gabriela, Amanda, Gisele, Rodrigo, André, Juliana, Luís Antônio e Eder e bisnetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 30, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Luís Antônio Leandrin, aos 65 anos de idade, no dia 29 de junho. Deixa a esposa Nair; os filhos Fernando e Guilherme e as noras Fabiane e Carolina. Seu sepultamento aconteceu no dia 30, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Sinésio Mansara, aos 81 anos de idade, no dia 27 de junho. Solteiro. Deixou os irmãos Rosa, Geni e Aparecido; o cunhado Benedito; a cunhada Sebastiana e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 27, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Valdecir das Chagas, aos 47 anos de idade, no dia 28 de junho. Deixa a esposa Valéria Ester; os filhos Leidiane, Tainá e Heloisy e os netos Maria Clara, Luís Felipe, Enzo e Bernardo; deixou também os irmãos José, Odair, Maria, Nilce, Elza, Mauro e Wilson; deixou ainda cunhadas, cunhados e sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 28, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Welington Piva Fernandes Santos, aos 26 anos de idade, no 01 de julho. Solteiro, deixou a noiva Talia; os pais Márcia e Cláudio; os irmãos Diogo, Joseane e Tatiane; a cunhada Letícia; os cunhados Mateus e Alexandre; e os sobrinhos Raíssa, Hadassa, Davi e Valentina. Seu sepultamento aconteceu no dia 01, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Ana Marques de Oliveira, aos 74 anos de idade, no dia 30 de junho. Viúva de José Gomes, deixou os filhos Gilson, Paulo, Lucimara, Adão, Maria Helena, Ilson e Eva; as noras Juliana, Valdinete e Luzia; os genros Adão, Júlio e Antônio; netos e bisnetos. Seu sepultamento aconteceu no dia 01, no Cemitério Parque das Acácias.