Lago do Bosque Municipal é recuperado

O lago ao lado do Zoológico Municipal e do Bosque Municipal de Vargem Grande do Sul começou a ser limpo pela Prefeitura Municipal na última semana. De acordo com o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), o objetivo da limpeza é fazer com que, devagar, o lago próximo à Barragem Eduíno Sbardellini volte a ser o que era no passado.

Ele pontuou que desde a administração passada o lago foi esvaziado e estava abandonado.