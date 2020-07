Arrecadação cai R$ 840 mil em junho

A prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul teve uma queda na arrecadação de cerca de R$ 840.000,00 no mês de junho, segundo informou o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) à Gazeta de Vargem Grande. A principal queda foi com relação ao Fundo de Participação do Município (FPM), verba do governo federal e que é a principal arrecadação da prefeitura.

Segundo dados do Departamento de Finanças da Prefeitura, constava do Orçamento para este ano arrecadar junto ao FPM em junho R$ 2.158.333,00, mas foram repassados somente R$ 1.537.666,38, uma queda de 40,36%, o que dá um valor a menos nos cofres municipais no valor de R$ 620.666,95.

Outra importante fonte de arrecadação municipal, o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) teve uma arrecadação um pouco menor, com diminuição em torno de 13,85%. Estava prevista a arrecadação no mês de junho de R$ 1.858.333,00 e foi recolhido um total de R$ 1.632.265,41, perfazendo um total a menos para a prefeitura poder investir no valor de R$ 226.067,59, totalizando somente estas duas receitas, uma queda no valor de R$ 846.734,54 na arrecadação deste mês.

Segundo o prefeito Amarildo, a projeção é que até o final do ano o município deverá ter uma arrecadação a menos de até R$ 10 milhões, com impacto profundo nas contas municipais. Salientou o prefeito que o governo federal vem ajudando com algumas transferências. Serão R$ 4.700.000,00 divididos em quatro parcelas, que vai auxiliar na superação da crise causada pelo coronavírus, mas mesmo assim haverá, segundo o prefeito, uma diferença a menos nos cofres municipais estimada entre R$ 5 milhões a R$ 6 milhões até o final do ano.

Com a diminuição da arrecadação, o prefeito vem tomando várias medidas para manter o equilíbrio fiscal, pois é com o dinheiro destas receitas que o município paga suas principais despesas como os gastos com a Saúde, Educação, a folha de pagamento dos funcionários, os programas sociais, dentre outras despesas.

A maioria das obras que está sendo tocada hoje em Vargem Grande do Sul, é devido aos convênios que a prefeitura fez com vários órgãos do governo federal e estadual, não necessitando necessariamente do dinheiro do FPM e do ICMS.